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09 квітня 2020, четвер, 10:14 2
Суспільство 2020-04-09T10:15:07+03:00
Українські Новини
У Києві лікарні готові до прийому "другої хвилі" пацієнтів з коронавірусом

У Києві лікарні готові до прийому "другої хвилі" пацієнтів з коронавірусом

Елена Новикова
Лікарні Києва, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус у Києві
Лікарня. Фото: Facebook/Моз
Лікарня. Фото: Facebook/Моз

В той час, як в Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 2 000, в Києві лікарні, які визначили для прийому хворих "другої хвилі" з підозрою на коронавірус, готові до прийому пацієнтів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці в Facebook.

"Керівники закладів вже відпрацювали логістику прийому хворих і готові їх приймати", - написав Поворозник.

Він зазначив, що на даний момент всі установи мають кадровий та матеріально-технічний потенціал для прийому хворих з коронавірусом.

"Інфекційні відділення медичних установ укомплектовані необхідною медичною технікою та частково забезпечені лікарськими препаратами. У деяких відділеннях організовано додаткове розведення кисневої мережі. Це необхідно для надання кисневої терапії хворим на коронавірус. Крім того, установи отримали достатню кількість дезінфекційних засобів для санітарної обробки приміщень", - додав заступник голови КМДА.

Також Поворозник уточнилю, що на даний момент вони в першу чергу забезпечують всім необхідним медичні установи "першої хвилі". А у випадку госпіталізації хворих в установи "другої хвилі" в оперативному режимі буде здійснюватися перерозподіл необхідних засобів.

Як повідомляли Українські Новини, Моз ввів єдиний протокол лікування пацієнтів з коронавірусом.

Також Київ визначив лікарні, куди будуть приймати людей в разі інфікування коронавірусом.

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