Великдень на карантині. Як віруючі зможуть відвідувати храми і чи будуть святити паски

Міністерство внутрішніх справ визначило формат проведення богослужінь на Пасху, яку цього року українці відзначать на карантині. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що служби в храмах будуть проводитися, але з участю не більше десяти осіб. А для прихожан богослужіння транслюватимуть в режимі онлайн.

“У місцях богослужінь може бути обмежена кількість людей, а саме: священик, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують Богослужіння і забезпечують онлайн-трансляцію. Обов'язковою умовою є носіння захисних масок або респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя", - йдеться в повідомленні.

Також у МВС розповіли, як віруючі зможуть відвідати храм.

"Віруючим не забороняється відвідувати Храм в індивідуальному порядку у відсутність проведення богослужінь, але у такому разі кількість осіб, які одночасно перебувають разом не повинна бути більше двох у великих Храмах і однієї в Храмах меншого розміру, не рахуючи священнослужителів. Всі присутні зобов'язані носити маски, а ззовні не повинно бути черг", - зазначили в міністерстві.

Крім того, в міністерстві розповіли, що для проведення обряду освячення пасок священиків можуть запрошувати в пекарні, на заводи і в магазини.

"Про проведення обряду освячення пасок та пасхальних кошиків, буде існувати кілька можливостей. У містах, Священнослужителі можуть бути запрошені в пекарні, на заводи або у магазини, для освячення там пасок, таким чином всі охочі можуть придбати вже освячений хліб. У сільській місцевості, віруючі зможуть виставити Великодні кошики за ворота, а священик зможе пройти по вулицях і освятить їх. Таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми", - додали в МВС.

Як повідомляли Українські Новини, звященник УГКЦ розповів, як віруючим сповідатися, святити вербу і паску.

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