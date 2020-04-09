Вночі хворих з Олександрівської лікарні евакуювали через повідомлення про мінування

Пізно ввечері 8 квітня хворих з кардіологічного відділення Олександрівської лікарні довелося евакуювати через дзвінок про замінування.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції Києва.

"Сьогодні о 21:40 в поліцію подзвонив невідомий і сказав про те, що в одному з корпусів лікарняного закладу закладено вибухівку. За вказаною адресою негайно виїхали фахівці профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції", — зазначено в повідомленні правоохоронців.

Поліцейські розповіли, що в повідомленні аноніма йшлося про 5 кілограмів тротилу, які мінер нібито заклав у 10-му корпусі лікарні. За словами того, хто телефонував о 03:00 9 квітня повинен був статися вибух.

За адресою, який повідомив "мінер", знаходиться кардіологічний корпус, в якому зараз лікуються хворі на коронавірус. Адміністрація лікарні вирішила евакуювати всіх хворих з відділення в інше приміщення.

Вибухотехніки і кінологи перевірили приміщення, а поліція зайнялася пошуком аноніма, який повідомив про майбутній вибух.

Евакуація з Олександрівської лікарні. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Евакуація з Олександрівської лікарні. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляли Українські Новнини, Олександрівська лікарня — це лікувальний заклад, куди доставляють хворих з коронавірусом.

7 квітня стало відомо про смерть пацієнта від коронавірусу в цій лікарні. За словами головного лікаря Людмили Антоненко, станом на 6 квітня в Олександрівській лікарні перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них - 43 з підтвердженим діагнозом коронавірус, 20 - з підозрою, 4 - у реанімації, 1 - на ЭКМО.