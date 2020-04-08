Економісти закликають бізнес заплатити податки авансом, хто може собі це дозволити

В той час, як Рада пообіцяла не карати під час карантину за порушення податкового законодавства, старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар закликав бізнес заплатити податки авансом в цьому місяці, щоб мінімізувати економічну кризу в країні через карантин.

Про це Михайло Кухар написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Як лідер і старший економіст Ukraine Econonic Outlook я офіційно повідомляю про те що наша науково-дослідна компанія сьогодні 08/04/2020 сплатила всі податки за цей місяць і всі податки (у прогнозному розмірі) на місяць вперед, усвідомлюючи свою Соціальну відповідальність перед державою в якій ми живемо у кризу яка наздогнала нашу економіку в цьому місяці", - написав він.

Також Кухар зазначив, що усвідомлює, що більшість компаній не зможуть заплатити в повній мірі податки в цьому місяці у зв'язку з "кризою коронавірусу" і безпрецедентною в новітній історії української економіки спадом ділової активності.

"Але ми звертаємося до тих компаній, які зуміли навіть у кризу, як і наша компанія, в рази збільшити свої обороти, виплатити зарплати та бонуси своїм співробітникам - "заплатити податки наперед"", - закликав він.

Скріншот посади Кухаря

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічну кризу.

Тим часом, в Україні через кризу зростає безробіття.