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08 квітня 2020, середа, 21:53 7
Податки 2020-04-08T22:04:13+03:00
Українські Новини
Економісти закликають бізнес заплатити податки авансом, хто може собі це дозволити

Економісти закликають бізнес заплатити податки авансом, хто може собі це дозволити

Ярина Вацяк
Карантин, податки, Економічна криза, економісти
Податки Фото: pixabay.com
Податки Фото: pixabay.com

В той час, як Рада пообіцяла не карати під час карантину за порушення податкового законодавства, старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар закликав бізнес заплатити податки авансом в цьому місяці, щоб мінімізувати економічну кризу в країні через карантин. 

Про це Михайло Кухар написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Як лідер і старший економіст Ukraine Econonic Outlook я офіційно повідомляю про те що наша науково-дослідна компанія сьогодні 08/04/2020 сплатила всі податки за цей місяць і всі податки (у прогнозному розмірі) на місяць вперед, усвідомлюючи свою Соціальну відповідальність перед державою в якій ми живемо у кризу яка наздогнала нашу економіку в цьому місяці", - написав він.

Також Кухар зазначив, що усвідомлює, що більшість компаній не зможуть заплатити в повній мірі податки в цьому місяці у зв'язку з "кризою коронавірусу" і безпрецедентною в новітній історії української економіки спадом ділової активності.

"Але ми звертаємося до тих компаній, які зуміли навіть у кризу, як і наша компанія, в рази збільшити свої обороти, виплатити зарплати та бонуси своїм співробітникам - "заплатити податки наперед"", - закликав він.

Скріншот посади КухаряСкріншот посади Кухаря

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічну кризу.

Тим часом, в Україні через кризу зростає безробіття.

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