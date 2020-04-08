підписатися на розсилку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 квітня 2020, середа, 18:54 8
Європа 2020-04-08T19:45:02+03:00
Українські Новини
Іспанія планує почати повертатися до "нормального життя" після 26 квітня

Іспанія планує почати повертатися до "нормального життя" після 26 квітня

Ярина Вацяк
Карантин, Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Іспанії
Іспанія. Фото: airbnb
Іспанія. Фото: airbnb

Уряд Іспанії, де рівень захворювання на коронавірусом один з найвищих у світі, сподівається, що країна почне повертатися до "нормального життя" після 26 квітня, а обмеження будуть поступово скасовані.

Про це заявила міністр фінансів Іспанії Марія Хесус Монтеро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Виступаючи в ефірі Antena 3, Монтеро сказала, що з 26 квітня, коли закінчиться продовжений термін надзвичайного стану, будуть прийняті інші прогресивні заходи, щоб громадяни могли поступово відновити своє нормальне життя".

Вона зазначила, що процес ослаблення обмежень буде відбуватися поступово та з дотриманням рекомендацій експертів, щоб уникнути нового спалаху заражень.

"Після 26 квітня почнеться "деескалація" - це буде відбуватися таким чином, що громадяни зможуть поступово і впорядковано повертатися до нормального життя, на вулиці, площі, в дуже впорядкований спосіб життя, щоб не було нового піку і повернення інфекції", - сказала Монтеро.

Вона наголосила, що уряд зараз працює з різними сценаріями гнучкості обмежень, але відмовилася говорити конкретно, оскільки рішення ще не прийнято.

Іспанія - друга найбільш постраждала від пандемії коронавірусу країна Європи.

Загальна кількість померлих в країні 8 квітня збільшилася до 14 555. Після чотирьох днів зниження кількості загиблих зростає другий день підряд.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр Шмигаль прогнозує закінчення карантину в Україні на початку травня.

25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

Більше новин про: Карантин Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Іспанії

Українські нардепи та чиновники повинні лікуватися...
В Іспанії найнижче число заражень коронавірусом за...
Українці під час карантину частіше одружуються, ні...
Популярний в Україні антисептик хлоргексидин неефе...
Венедіктова відкрила проти Порошенка справу за конкурсом суддів ВС, який сама програла
НАБУ засекретило справу про можливу корупцію Нефьодова
Новини
НБУ знову почав продавати валюту на міжбанку 19:18
Іспанія планує почати повертатися до "нормального життя" після 26 квітня 18:54
КПВВ
Під Херсоном з обсервації втекли 17 українців, які повернулися з Криму 18:49
Українці під час карантину частіше одружуються, ніж розлучаються 18:43
Українські нардепи та чиновники повинні лікуватися виключно в Україні, – Світлична 18:12
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Не пив, не курив, займався спортом: в Олександрівській лікарні від коронавірусу помер молодий чоловік 21:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ 21:42
Нардепи звернулися до Венедіктової і Холодницкого розслідувати дії прокурорів у справі Кулика 19:41
більше новин
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
більше новин
Прем'єр Шмигаль прогнозує закінчення карантину на початку травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok