Іспанія планує почати повертатися до "нормального життя" після 26 квітня

Уряд Іспанії, де рівень захворювання на коронавірусом один з найвищих у світі, сподівається, що країна почне повертатися до "нормального життя" після 26 квітня, а обмеження будуть поступово скасовані.

Про це заявила міністр фінансів Іспанії Марія Хесус Монтеро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Виступаючи в ефірі Antena 3, Монтеро сказала, що з 26 квітня, коли закінчиться продовжений термін надзвичайного стану, будуть прийняті інші прогресивні заходи, щоб громадяни могли поступово відновити своє нормальне життя".

Вона зазначила, що процес ослаблення обмежень буде відбуватися поступово та з дотриманням рекомендацій експертів, щоб уникнути нового спалаху заражень.

"Після 26 квітня почнеться "деескалація" - це буде відбуватися таким чином, що громадяни зможуть поступово і впорядковано повертатися до нормального життя, на вулиці, площі, в дуже впорядкований спосіб життя, щоб не було нового піку і повернення інфекції", - сказала Монтеро.

Вона наголосила, що уряд зараз працює з різними сценаріями гнучкості обмежень, але відмовилася говорити конкретно, оскільки рішення ще не прийнято.

Іспанія - друга найбільш постраждала від пандемії коронавірусу країна Європи.

Загальна кількість померлих в країні 8 квітня збільшилася до 14 555. Після чотирьох днів зниження кількості загиблих зростає другий день підряд.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр Шмигаль прогнозує закінчення карантину в Україні на початку травня.

25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.