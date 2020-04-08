Попит на оренду заміських будинків під Києвом виріс через карантин. Скільки коштує оренда на місяць

Внаслідок карантину, який може закінчитися напочатку травня, сезон оренди заміської нерухомості почався на 1,5-2 місяці раніше. Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

"Попит на оренду будинку під Києвом виріс і сезон оренди заміської нерухомості стартував на 1,5-2 місяці раніше звичайного", - сказано в ньому.

При цьому якщо спочатку карантину (після 12 березня) зріс попит на добову оренду, то пізніше користувачі змінили запити і переорієнтувалися на довгострокову оренду будинків.

Найбільш популярними напрямками для запитів стали Осокорки, Козин, Вишгородський, Києво-Святошинський, Бориспільський райони.

Вартість оренди залежить від віддаленості від столиці, площі будинку та набору зручностей.

Зокрема, до 500 доларів в місяць коштує оренда невеликого будиночка в більш ніж 25 км від Києва.

Такий будинок буде мати мінімальний набір зручностей і буде віддалений від об'єктів інфраструктури.

Більш комфортні будинки стоять 700-1 500 доларів на місяць.

Майже вся нерухомість в цьому ціновому сегменті має облагороджений присадибну ділянку, іноді з ландшафтним дизайном і облаштований дитячим майданчиком.

Від 1 500 доларів в місяць буде коштувати оренда будинку під Києвом з вигідним розташуванням біля водойм, лісів або парків.

В будинках цієї цінової категорії облаштовуються сауни, басейни, спортивні та ігрові зони, домашні кінотеатри.

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