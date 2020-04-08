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08 квітня 2020, середа, 18:10 15
Суспільство 2020-04-08T19:45:03+03:00
Українські Новини
Попит на оренду заміських будинків під Києвом виріс через карантин. Скільки коштує оренда на місяць

Попит на оренду заміських будинків під Києвом виріс через карантин. Скільки коштує оренда на місяць

Елена Новикова
Карантин, оренда, Карантин в Україні, Оренда заміських будинків, Заміські будинки
Заміський будинок. Фото: pixabay
Заміський будинок. Фото: pixabay

Внаслідок карантину, який може закінчитися напочатку травня, сезон оренди заміської нерухомості почався на 1,5-2 місяці раніше. Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

"Попит на оренду будинку під Києвом виріс і сезон оренди заміської нерухомості стартував на 1,5-2 місяці раніше звичайного", - сказано в ньому.

При цьому якщо спочатку карантину (після 12 березня) зріс попит на добову оренду, то пізніше користувачі змінили запити і переорієнтувалися на довгострокову оренду будинків.

Найбільш популярними напрямками для запитів стали Осокорки, Козин, Вишгородський, Києво-Святошинський, Бориспільський райони.

Вартість оренди залежить від віддаленості від столиці, площі будинку та набору зручностей.

Зокрема, до 500 доларів в місяць коштує оренда невеликого будиночка в більш ніж 25 км від Києва.

Такий будинок буде мати мінімальний набір зручностей і буде віддалений від об'єктів інфраструктури.

Більш комфортні будинки стоять 700-1 500 доларів на місяць.

Майже вся нерухомість в цьому ціновому сегменті має облагороджений присадибну ділянку, іноді з ландшафтним дизайном і облаштований дитячим майданчиком.

Від 1 500 доларів в місяць буде коштувати оренда будинку під Києвом з вигідним розташуванням біля водойм, лісів або парків.

В будинках цієї цінової категорії облаштовуються сауни, басейни, спортивні та ігрові зони, домашні кінотеатри.

Як повідомляли Українські Новини, у Пущі-Водиці розслідують можливе незаконне будівництво житлового кварталу.

Також Верховна Рада звільнила наймачів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину

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