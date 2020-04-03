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03 апреля 2020, пятница, 15:38 832
Судебная власть 2020-04-03T15:48:35+03:00
Українські Новини
В Пуще-Водице расследуют возможное незаконное строительство жилого квартала

В Пуще-Водице расследуют возможное незаконное строительство жилого квартала

Ярина Вацяк
Конча-заспа, Пуща Водица, ГБР, Незаконное строительство, Офис Генпрокурора
Пуща-Водица. Фото: ua-1.com
Пуща-Водица. Фото: ua-1.com

Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований проводят расследование возможного незаконного строительства жилого квартала в Пуще-Водице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Офис Генерального прокурора начал уголовные производства в связи с незаконным строительством жилого квартала в Пуще-Водице в г. Киеве по фактам незаконной порубки деревьев, повреждение объектов культурного наследия и злоупотребление властью или служебным положением (ч. 3 ст. 246, ч . 5 ст. 298 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в нем.

Досудебное расследование в них осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

По предварительной информации, должностные лица акционерного общества холдинговая компания "Киевгорстрой", при содействии должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции и Киевской городской государственной администрации осуществляют незаконное строительство в Пуще-Водице.

Отмечается, что в июле 2017 года компания-застройщик получила участок площадью 0,69 гектара в 15-летнюю аренду для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса.

Однако вместо него строит жилой комплекс, квартиры в котором уже продаются.

На месте застройки были незаконно вырублены 214 деревьев, хотя по решению Киевского городского совета разрешалась вырубка только одного.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Государственное управление делами (ГУД) заявляет, что комплекс и дом отдыха "Пуща-Водица" и "Конча-Заспа", которые Владимир Зеленский решил передать на приватизацию, являются убыточными, а проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает почти 74 млн гривен на их содержание.

В 2017 году элитными дачами "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" пользовались 750 человек.

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