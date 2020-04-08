НАБУ засекретило справу про можливу корупцію Нефьодова

Національне антикорупційне бюро, яке раніше відмовилося назвати кількість розслідуваних справ щодо Порошенка, віднесло до таємниці досудового розслідування у справі про можливу корупцію голови Державної митної служби Максима Нефьодова та інших екс-чиновників Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

На даний момент розслідування по справі триває, про підозру нікому не повідомлялося.

При цьому, НАБУ відмовився повідомити, чи був допитаний у справі Максим Нефьодов та інші подробиці, посилаючись на те, що це таємниця досудового розслідування.

Раніше Національне антикорупційне бюро відкрило справу про можливу корупцію голови Державної митної служби Максима Нефьодова та інших екс-чиновників Міністерства економічного розвитку і торгівлі. 23 січня в НАБУ подали заяву про вчинення злочину групою осіб на чолі з Нефедовим, який систематично одержував хабарі за постачання горючих і несертифицированых панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників. В результаті таких дій, за інформацією заявника, державі було завдано збитків на більш ніж 40 млн гривень.

Тим часом, колишній міністр фінансів Ігор Уманський, який вважає, що через схем з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, розкритикував роботу Митної служби і звинуватив голови Державної митної служби Максима Нефьодова в професійній непридатності.