НАБУ открыло дело против Нефедова

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".

Отмечается, что дело завели по решению суда.

"Согласно заявлению о преступлении, Нефедов и группа неизвестных систематически получали взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков", - говорится в сообщении.

По информации заявителя, в результате таких действий государству был нанесен ущерб более чем на 40 млн гривен.

Документ: UN - сливи та груші

Как сообщали Українськi Новини, Нефедов получил 230 тыс. гривен зарплаты в декабре.

Кроме того, глава таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе.

Тем временем Максим Нефедов задекларировал 496,962 тыс. гривен доходов за 2016 год. Кроме того, замминистра задекларировал часы Zenith El Primero Automatic, которые приобрел в 2008 году, а также автомобиль Infiniti EX35 (как сообщила Українським Новинам пресс-служба Минэкономики автомобиль по состоянию на 31 марта все еще числится в угоне).