У МОЗ розповіли, як проводити заключну дезінфекцію при коронавірусі

Міністерство охорони здоров'я рекомендує проводити заключну дезінфекцію при коронавирусной інфекції хлоро - і спиртовмісними засобами, в той час, як у Києві дезінфікують житлові будинки.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №4 від 27 березня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, підлягають дезінфекції поверхонь в приміщеннях, санітарно-технічне обладнання, посуд, інвентар для прибирання, іграшки, предмети догляду за хворим, засоби особистої гігієни та інші предмети, які контактували з хворим.

При цьому не проводиться дезінфекція грунту, рослин, доріжок, тротуарів, автодоріг.

Для проведення дезінфекції рекомендуються хлоровмісні засоби (наприклад, з гіпохлоритом натрію) з концентрацією активної речовини у робочому розчині не менше 0,1-0,5%, спирти (ізопропіловий - понад 60% у розчині, етиловий - понад 70%).

Також можливе використання кисневмісних засобів (наприклад, перекис водню, не менше 3%), засобів, що містять третинні аміни (не менше 0,05%) або четвертинні амонієві сполуки (не менше 0,15%).

Не рекомендується використовувати для дезінфекції засоби на основі альдегідів і фенолів.

Як повідомляли Українські Новини, до ритуального обряду поховання померлих від коронавирусної інфекції можуть допускатися не більше 10 осіб.

Раніше МОЗ затвердив єдиний протокол лікування від коронавіруса.