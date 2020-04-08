Ціни на молочку підскочили в березні

В той час, як вартість лимонів зросла в 2,5 рази, Асоціація виробників молока (АВМ) констатує, що в березні 2020 року ціна на молоко питне 2,5% жирності зросла на 4,7% до 28,45 гривні/кг порівняно з березнем 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні АПМ, передають Українські Новини.

"Згідно власного моніторингу цін на молочну продукцію в найбільших торгових мережах, Асоціація виробників молока констатує факт подорожчання молочної продукції на полицях магазинів. Так, середня ціна на молоко питне 2,5% жирності в березні склала 28,45 гривні/кг, що на 4,7% вище, ніж у березні минулого року", - сказано в ньому.

При цьому за 1-й квартал поточного року зростання склало 1% в порівнянні з цінами на кінець минулого року.

У березні ціна на масло вершкове склала 225,39 гривні/кг, що на 8,7% вище, ніж в аналогічному місяці минулого року і на 1,5% вище, ніж у грудні 2019 року.

Також "Російський" сир подорожчав на 8,6% до 223,62 гривні/кг порівняно з березнем 2019 року і на 3% в порівнянні з кінцем 2019 року, сир подорожчав на 7% і 1,4% відповідно і коштує 137,8 гривні/кг

Крім того, сметана 15% жирності також зросла в ціні на 7% і на кінець березня коштувала 72,02 гривні/кг, хоча зростання протягом 1-го кварталу був мінімальним - 0,4%.

Найменше зросла ціна на йогурти питні - 0,9% порівняно з березнем 2019 року до 61,64 гривні/кг, однак у порівнянні з кінцем минулого року ціна зменшилася на 1,5%.

Наголошується, що торгові мережі обґрунтували зростання цін посиленням попиту на окремі молочні продукти і додатковими витратами мереж з заходів біобезпеки.

Тим не менше, після проведення Антимонопольним комітетом перевірок, ціни в останній тиждень березня почали знижуватися.

Згідно з повідомленням, вже розроблено меморандум про посилення співробітництва між Кабінетом Міністрів, торговими мережами та агроассоциациями для забезпечення безперебійного постачання споживачів продуктами харчування за обґрунтованими цінами з умовою обов'язкового своєчасного розрахунку за товар з боку мереж.

Головна вимога виробників - не більше 14 днів відстрочки платежу (зазвичай досягає 30-90 і більше днів).

Як повідомляли Українські Новини, АМКУ відзначає, що ціни на продукти в Києві прикратили рости.

Раніше Рада ввела штрафи за націнку в 1,2 рази на соціально значущі продукти.