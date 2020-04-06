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  • Цены на лимоны в Украине идут на рекорд: килограмм подорожал уже в 2,5 раза
06 апреля 2020, понедельник, 06:30 1483
Политика 2020-04-06T06:30:01+03:00
Українські Новини
Цены на лимоны в Украине идут на рекорд: килограмм подорожал уже в 2,5 раза

Цены на лимоны в Украине идут на рекорд: килограмм подорожал уже в 2,5 раза

Надежда Комендантова
Цены, Карантин, Коронавирус, лимоны, Цены на продукты
Лимон. Фото: pixabay
Лимон. Фото: pixabay

В то время, как некоторые продукты подешевели, в Украине после начала карантина заметно подорожали лимоны. Причиной роста цен стали не только приписываемые этому цитрусу противовирусные свойства, но и ограничения поставок лимонов из Турции. Эксперты "Инфо-Шувар" полагают, что последний фактор может спровоцировать еще одну волну роста цен, пишет "Сегодня".

"Цены на лимоны в апреле могут обновить рекорд из-за ограничения экспорта из Турции. По состоянию на 31 марта, на оптовом рынке "Шувар" продавцы предлагали турецкие лимоны уже по 75-80 грн/кг, стоимость испанских лимонов составляла 90-95 грн/кг", - сообщают аналитики.

По сравнению с прошлым годом цены выросли в 2-2,5 раза, и трейдеры прогнозируют их дальнейший рост. Украина ежегодно импортирует более 50 тыс. тонн лимонов, и из этого объема 35-40 тыс. тонн – турецкие.

"Кроме повышенного спроса мы видим уменьшение предложения со стороны Турции – главного поставщика лимонов в Украину. Это толкает цены вверх. В апреле на рынке ожидается увеличение предложения аргентинского лимона, но напряжение на рынке это не снимет, потому что доля Турции в этот период на рынке лимонов в Украине составляет около 40%", – объяснила глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Как сообщали Українські Новини, цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания с начала марта.

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