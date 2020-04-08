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  • Командуючого морськими силами США відправили у відставку після спалаху коронавірусу на авіаносці
08 квітня 2020, середа, 14:48 12
Америка 2020-04-08T16:00:03+03:00
Українські Новини
Командуючого морськими силами США відправили у відставку після спалаху коронавірусу на авіаносці

Командуючого морськими силами США відправили у відставку після спалаху коронавірусу на авіаносці

Елизавета Кесельман
США, Америка, ВМС США, Коронавірус
Глава ВМС Томас Модлі. Фото: u-f.ru
Глава ВМС Томас Модлі. Фото: u-f.ru

Головнокомандувач військово-морськими силами США Томас Модлі подав у відставку після того, як з борту авіаносця "Теодор Рузвельт" евакуювали екіпаж моряків із-за спалаху коронавіруса на судні. Про це повідомив міністр оборони США Марк Еспер.

Наголошується, що крім Модлі звільнення спіткало капітана корабля Бретта Крозьера.

У своєму рапорті Модлі вказав, що йде за власним бажанням в інтересах Військово-морських сил і моряків. На його місце, за схваленням президента Дональда Трампа, призначений Джеймс МакФерсон.

 

This morning I accepted Secretary Modly's resignation. With the approval of the President, I am appointing current Army Undersecretary Jim McPherson acting as Secretary of the Navy. pic.twitter.com/FvfgOwuXw4

— @EsperDoD (@EsperDoD) April 7, 2020

 

Як повідомляли Українські Новини, про коронавірус на борту авіаносця на острові Гуам (володіння США в Тихому океані), стало відомо 31 березня, коли на борту корабля 100 моряків заразилися коронавірусом. Тоді капітан корабля написав листа до влади США з проханням евакуювати моряків, зазначивши, що країна знаходиться не на війні, а моряки не повинні гинути.

Раніше в гавань Нью-Йорка прибув плавучий корабель-госпіталь, обладнаний на 1000 ліжок та 12 операційних.

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