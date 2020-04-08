Українці на карантині стали більше дивитися серіалів, - Big Data ua

У той час як кількість хворих коронавірусом продовжує зростати, українці на карантині стали менше дивитися спортивні канали і більше - серіали.

Про це йдеться в повідомленні компанії Big Data ua, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, протягом другої половини березня значно виріс телеперегляд як традиційного телебачення, так і в IPTV|OTT.

"В результаті впливу цих факторів загальний рейтинг телеперегляду в березні виріс до рівня січневого показника, а ось середнє охоплення в день трохи не дотягнуло до показників січня. Але ми ж пам'ятаємо, що телеперегляд зростав лише після введення карантину. Середній час перегляду порівняно з лютим збільшився майже на годину і склало 4 години 33 хвилини (рекорд з початку 2020 року). Станом на кінець місяця в панелі налічувалося понад 424,2 тис. активних домогосподарств", - йдеться в повідомленні.

При цьому в березні глядачі активно дивилися канали загального перегляду, канали новин і дещо зросла частка перегляду групи каналів серіалів, в той же час найбільше втратили в перегляді спортивні канали.

У березні група каналів загального перегляду значно поліпшила позиції, зростання частки на 2,59 пункту до 58,88% був в першу чергу за рахунок того, що з початку карантину зріс загальний показник телеперегляду.

Частка перегляду групи розважальних каналів на другому місці, також дещо зросла (збільшення на 0,06 в. п. до 7,57%).

"Частка перегляду групи фільмових каналів втратила 1,13 п. п. (зниження до 6,42%), що зумовило падіння цієї групи з другого на четверте місце, а в той же час значно зросла частка групи каналів новин, які з сьомого місця в лютому перемістилися відразу на п'яте місце у березні. Найбільша втрата частки телеперегляду спіткала в березні спортивні канали, адже карантин, який був введений в багатьох країнах світу, призвів до скасування або перенесення великої кількості спортивних подій... В цілому група спортивних телеканалів змістилася з п'ятого (в лютому) на сьоме місце у березні. На восьмому місці знаходиться група каналів серіалів з загальною часткою перегляду 3,12% (зростання на 0,61 п. п.)", - йдеться в повідомленні.

Група музичних каналів (частка перегляду в березні втратила 0,19 в.п. і склала 1,54%), продовжує займати дев'яте місце.

Big Data ua надає послуги моніторингу рейтингів переглядів телеканалів серед комерційно привабливою аудиторією України.

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