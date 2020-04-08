Т.в.о. голови правління "Укрзалізниці" буде звільнений - він не виправдав довіри

Поки тимчасово виконуючий обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Желько Марчек задекларував у березні майже 0,5 млн гривень зарплати, міністр інфраструктури Владислав Криклій підтвердив, що він буде звільнений найближчим часом, оскільки не виправдав довіри.

Про це Криклій повідомив в ході онлайн-зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією, передають Українські Новини.

"В "Укрзалізниці" є виконуючий обов'язки (голови правління), але, на жаль, він не виправдав довіри і буде найближчим часом звільнений, це питання кількох днів", - сказав він.

Також Криклій додав, що АТ вирішила призупинити конкурс на посаду керівника в зв'язку з тим, що не всі члени комісії можуть на даний момент проводити співбесіди.

Міністр зазначив, що Адміністрація морських портів також розглядає призупинення конкурсу.

У той же час, за його словами, Державна служба морського та річкового транспорту (Морська адміністрація) оголосить після карантину втретє конкурс на посаду керівника.

Криклій заявив, що стосовно всіх існуючих кандидатів виникали питання "доброчесності і приналежності до груп".

Він прогнозує, що нові голова правління зазначених компаній будуть обрані не раніше травня.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Кабінет Міністрів призначив Марчека тимчасово виконуючим обов'язки голова правління "Укрзалізниці".

Попередній керівник Євген Кравцов був звільнений в січні.