ДТЕК спростував інформацію про припинення експорту електроенергії в Угорщину

Енергохолдинг ДТЕК спростовує інформацію про припинення експорту електроенергії в Венргию.

Про це повідомила радник генерального директора ДТЕК Ірина Мілютіна на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"ДТЕК не припиняв експорт електроенергії з України в Угорщину. 4,1 млн кВт-год пішло на Угорщину. Завтра буде більше 13 млн кВт-ч. А ось імпорту не було, тому що 2 дні міждержавні лінії знаходяться в ремонті. Обмеження введені системним оператором "Укренерго", - написала вона.

Також Мілютіна спростовує заяву голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса про відсутність імпорту електроенергії з Росії в березні.

"Це неправда. 1,5 млн кВт-год зайшло з Росії і ще 7,7 млн кВт-год російської електроенергії зайшло з Білорусі", - зазначила вона.

Крім того, Мілютіна спростовує заяву Геруса про те, що в Україні найвищі ціни на електроенергію в Європі.

Вона зазначає, що кінцева ціна на електроенергію в Україні одна з найнижчих у Європі і нижче лише в Ісландії та Грузії.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні удвічі вище, ніж в Європі.

Також сонячні та вітрові електростанції витісняють вугільні та атомні, які дають електрику в 3 рази дешевше.