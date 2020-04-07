ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии в Венгрию из-за более низких цен на ресурс, чем в Украине, - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что цена на электроэнергию в "Бурштынском энергоострове" во вторник, 7 апреля, увеличилась на 21,8% до 1,79 гривен/кВт-ч по сравнению с ценой электроэнергии 6 апреля.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Герус отметил, что в ночь с 6 на 7 апреля Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС) остановила 4 энергоблока, которые работали на Венгрию, тем самым прекратив экспорт электроэнергии в Венгрию.

"Цена в Венгрии сейчас 25-35 евро/МВт-ч, а в Украине 40-55 евро. Конечно, на венгерский рынок работать менее выгодно, а пойти в венгерское правительство и что-то для себя лоббировать - это там невозможно, можно и в тюрьму сесть. Решение по экспорту - это исключительно добровольное решение частной компании", - написал он.

Герус подчеркнул, что таким образом украинская энергетика теряет позиции на экспортных рынках из-за неконкурентноспособности.

Кроме того, он добавил, что диспетчеры национальной энергетической компании оператора системы передач "Укрэнерго" ограничили импорт электроэнергии в "Бурштынский энергоостров", что отразилось на цене электроэнергии.

"Цена 6 апреля: 1,47 гривен/кВт-ч. Цена 7 апреля: 1,79 гривен/кВт-ч. Рост цены составил 22% во вторник по отношению к понедельнику. То есть 22% - это примерно такая дополнительная маржа за монополизацию рынка", - отметил Герус.

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе.

Также солнечные и ветровые электростанции вытесняют угольные и атомные, которые дают электричество в 3 раза дешевле.