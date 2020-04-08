В Ухані з сьогоднішнього дня відкривають кордони: хто може виїжджати за межі міста

Ухань, де почалася епідемія коронавірусу, з 8 квітня, відкриває свої кордони вперше з 23 січня. Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляє відомство, виїхати за межі міста зможуть ті, у кого є "зелений" код додатку для моніторингу здоров'я.

Крім того, з 8 квітня відновлюється робота громадського транспорту. Щоб потрапити в громадський транспорт, необхідно пред'явити QR-код для підтвердження стану здоров'я.

Також повідомляється, що на 8 квітня заплановано 200 авіарейсів, а також з міста вивезено близько 10 тисяч чоловік.

Раніше в Ухані відновили свою роботу метро, залізничний транспорт, а також дозволили рух приватного автомобільного транспорту.

Людям-фармацевтам, а також тим, хто виробляє інші товари для повсякденного життя, дозволять повернутися до роботи. Також зможуть відновити роботи в областях, які впливають на національні і міжнародні ланцюги поставок.

В той же час школи залишаться закритими і будуть діяти деякі транспортні обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, за даними на ранок 8 квітня в Китаї - 81 802 інфікованих. Нові випадки зараження там фіксують серед людей, які повернулися з-за кордону. Всього в Китаї 77 279 хворих одужали і 3333 померли.

Також з січня місяця у Китаї за добу не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.