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08 квітня 2020, середа, 08:45 33
Суспільство 2020-04-08T10:00:04+03:00
Українські Новини
Які місця можуть відвідувати пенсіонери, - роз'яснення Кабміну

Які місця можуть відвідувати пенсіонери, - роз'яснення Кабміну

Анна Рудык
Карантин, Кабмін, Пенсіонери, Коронавірус, Карантин в Україні
Пенсіонер. Фото: pixabay.com
Пенсіонер. Фото: pixabay.com

Літні люди у віці від 60 років, які перебувають у найбільшій зоні ризику заразитися коронавірусом, можуть відвідувати магазини і аптеки на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Про це зазначається у роз'ясненні Кабміну.

Так, повідомляється, що люди від 60 років зараз повинні перебувати вдома. Також вони повинні утримуватися від контактів з іншими особами, крім тих, з якими вони спільно проживають.

"Люди поважного віку є в групі підвищеного ризику, а тому вимагають самоізоляції у визначеному ними місці. Згідно зі статистикою ВООЗ, 95% жертв коронавірусу в Європі були старше 60 років", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що тим людям, які знаходяться на самоізоляції (крім хворих COVID-19) і про яких нікому подбати, дозволено відвідувати магазини, аптеки та інші місця торгівлі, розташовані на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Вони також повинні дотримуватися масочного режиму і мати при собі посвідчення особи.

Також пенсіонери можуть звернутися в Управління (відділ) соціального захисту населення за місцем проживання.

"Частоту виходу на вулицю контролює сама особа за умови дотримання рекомендацій, але робити це як можна рідше і планувати закупівлі на більший часовий період. А наявність документів дозволить перевірити, чи не повинна вона бути на самоізоляції або обсервації, а також чи не порушила вона дозволену відстань в 2 км від певного місця самоізоляції. Контроль за дотриманням цих правил здійснюють структурні підрозділи МВС", - зазначили в Кабміні.

Як повідомляли Українські Новини, з наступного тижня деякі пенсіонери зможуть отримати одноразову виплату у сумі 1 000 гривень через карантин у зв'язку з коронавірусом.

Також додаткові виплати можуть не перерахувати автоматично. ПФ пояснив, що робити пенсіонерам.

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Які місця можуть відвідувати пенсіонери, - роз'яснення Кабміну
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