Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам

Пенсионный фонд опубликовал главные разъяснения касательно получения дополнительной тысячи рядом пенсионеров и других групп населения. Видеоролик ПФ разместил на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что дополнительные выплаты будут начислены пенсионерам автоматически, без дополнительных обращений в Пенсионный фонд.

Также отмечается, что выплаты начнут проводить после выделения средств из государственного бюджета, деньги на банковские карты начислят без замедлений.

Кроме того, "Укрпочта" обеспечит доставку средств пенсионерам домой на протяжении пяти дней. А тем, кому материальную помощь не доставят в течение первых пяти дней с начала выплат, выплатят ее вместе с пенсией.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Также министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.