Зеленський закликав міняти свої традиції на здоров'я людей і святкувати Пасху вдома

Президент Володимир Зеленський закликає українців відзначати Великдень вдома. Про це він заявив у відеозверненні, передають Українські Новини. "Ми опинилися в ситуації, коли потрібно міняти свої традиції на життя і здоров'я людей. Ми в свою чергу зробимо все, щоб забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах", — сказав президент. Він зазначив, що найкращий прояв любові до свого ближнього зараз — це не створювати небезпеки для його життя. Зеленський висловив надію, що всі глави церков будуть сприяти безпеці українців. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорив з Кабінетом Міністрів питання проведення великодніх свят у безпечному форматі. Тим часом Священний Синод Православної церкви України на поточному тижні, але не пізніше 11 квітня має намір визначити, як будуть здійснюватися богослужіння у Вербну неділю (12 квітня) і на Великдень (19 квітня). Намісник Києво-Печерської лаври Павло вирішив тимчасово не брати участь в богослужіннях і знаходиться в режимі самоізоляції.