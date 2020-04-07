підписатися на розсилку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 квітня 2020, вівторок, 19:47 37
Суспільство 2020-04-08T00:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленський закликав міняти свої традиції на здоров'я людей і святкувати Пасху вдома

Зеленський закликав міняти свої традиції на здоров'я людей і святкувати Пасху вдома

Кира Молчанова
Карантин, Великдень, Великдень-2020, Великдень вдома
Великдень. Фото: pixabay
Великдень. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський закликає українців відзначати Великдень вдома.

Про це він заявив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Ми опинилися в ситуації, коли потрібно міняти свої традиції на життя і здоров'я людей. Ми в свою чергу зробимо все, щоб забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах", — сказав президент.

Він зазначив, що найкращий прояв любові до свого ближнього зараз — це не створювати небезпеки для його життя.

Зеленський висловив надію, що всі глави церков будуть сприяти безпеці українців.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорив з Кабінетом Міністрів питання проведення великодніх свят у безпечному форматі.

Тим часом Священний Синод Православної церкви України на поточному тижні, але не пізніше 11 квітня має намір визначити, як будуть здійснюватися богослужіння у Вербну неділю (12 квітня) і на Великдень (19 квітня).

Намісник Києво-Печерської лаври Павло вирішив тимчасово не брати участь в богослужіннях і знаходиться в режимі самоізоляції.

Більше новин про: Карантин Великдень Великдень-2020 Великдень вдома

У Норвегії через 2 тижні відкриють дитячі садки, ш...
Зеленський обговорив з Кабміном проведення великод...
Про те, як українці святкуватимуть Великдень на ка...
Елладська церква перенесла святкування Великодня...
Слідом за Чернівцями, Дніпро закриває місто для автомобілів з інших областей
Зеленський змінив склад РНБО
Новини
У Миколаєві, де не було жодного хворого на коронавірус, заявили відразу про 9 підозр на COVID-19 21:53
Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ 21:42
У Норвегії через 2 тижні відкриють дитячі садки, школи — через 3 21:30
Рятувальники попередили про сильні заморозки в двох областях і лавини у Карпатах 21:18
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Не пив, не курив, займався спортом: в Олександрівській лікарні від коронавірусу помер молодий чоловік 21:42
Сьогодні для учнів 5-11 класів запускають "Всеукраїнську школу онлайн": де дивитися 08:21 Інфографіка
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
більше новин
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Київ не може заборонити пересування приватних авто без введення надзвичайного стану, - юрист 15:35
Карантин дає можливість Україні зробити якісний прорив в онлайн-навчанні, – Інна Костиря 16:06
більше новин
Площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася, радіаційний фон в нормі, - ДСНС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok