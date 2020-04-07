Рятувальники попередили про сильні заморозки в двох областях і лавини у Карпатах

У Запорізькій та Київській областях рятувальники попереджають про заморозки 8 квітня, а також про лавинну небезпеку в Карпатах. У той же час синоптики прогнозують на 8 квітня в Києві ясну погоду, без опадів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов! За даними УкрГідрометцентру, по Києву 8 квітня на поверхні грунту очікуються заморозки 0-2° (І рівень небезпечності)", - йдеться в ньому.

Також вночі 8 квітня у східних та Запорізькій областях очікуються сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності), на решті території країни на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності).

Крім того, 7-8 квітня, у зв’язку з відлигою, на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як повідомляли Українські Новини, розповіла синоптик про погоду на тиждень, за прогнозом травневе тепло зміниться сильними дощами.

Тим часом Київ наздогнав по клімату Херсон і Миколаїв, погода стала на 400 км на південь.