Майское 20-градусное тепло возвращается: прогноз погоды на 8 апреля

8 апреля в Киеве ясно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса, днем +17…+19 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины ясно, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+20 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +8…+13 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки -1…-3 градуса, днем +17…+19 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки -1…-3 градуса, днем +17…+19 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, на поверхности почвы заморозки -2…-4 градуса, днем +18…+20 градусов. На севере Украины ясно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +14…+19 градусов. В центре Украины ясно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+20 градусов. На востоке Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов. На юге Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+18 градусов. В Крыму ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +10…+15 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов. Как сообщали Українські Новини, майское тепло сменится сильными дождями: синоптик рассказала о погоде на неделю. Ранее народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.