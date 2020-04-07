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07 апреля 2020, вторник, 21:00 16
Общество 2020-04-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
Майское 20-градусное тепло возвращается: прогноз погоды на 8 апреля

Майское 20-градусное тепло возвращается: прогноз погоды на 8 апреля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Весна. Фото: pixabay
Весна. Фото: pixabay

8 апреля в Киеве ясно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +8…+13 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки -1…-3 градуса, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки -1…-3 градуса, днем +17…+19 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, на поверхности почвы заморозки -2…-4 градуса, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины ясно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины ясно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+20 градусов.

На востоке Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, майское тепло сменится сильными дождями: синоптик рассказала о погоде на неделю.

Ранее народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

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