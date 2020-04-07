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07 апреля 2020, вторник, 05:45 244
Жизнь 2020-04-07T05:45:01+03:00
Українські Новини
Майское тепло сменится сильными дождями: синоптик рассказала о погоде на Благовещение и неделю

Майское тепло сменится сильными дождями: синоптик рассказала о погоде на Благовещение и неделю

Анна Рудык
Прогноз погоды, Погода на неделю, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, погода на Благовещение
Прогноз погоды. Фото: pixabay.com
Прогноз погоды. Фото: pixabay.com

Погода в Украине на Благовещение будет солнечной, местами с сильным порывистым ветром. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, Диденко рассказала, что из-за антициклона осадков в Украине не ожидается.

"Температура воздуха в Европе высшей окажется на континентальной части - карта. Потому север традиционно холоднее, а юг Европы обвиваться прохладным воздухом не прогретых с зимы морей", - отметила Диденко.

По словам синоптика, ближайшей ночью в Украине температура будет низкой, от 4 тепла до 2 мороза, однако уже днем ​​потеплеет до +12 +18 градусов. На Востоке воздух днем ​​предполагается свежее, +9 +13 градусов, а на Западе ожидается до +15 +20 градусов.

"В Киеве 7 апреля, на Благовещение, будет солнечно, ветер юго-восточный, слабый. Воздух в столице завтра прогреется до +16, +17 градусов. В ближайшие дни синоптическая ситуация особо не изменится. А вот в пятницу, 10 апреля, атмосферный фронт принесет в Украину дожди", - добавила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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