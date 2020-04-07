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07 квітня 2020, вівторок, 20:21 38
Верховна Рада і партії 2020-04-07T20:36:40+03:00
Українські Новини
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився

У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився

Ярина Вацяк
Анна Скороход, Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Раді, Коронавірус у дітей, коронавірус в депутата
Ганна Скороход.
Ганна Скороход.

Немовля депутата Верховної Ради Ганни Скороход (позафракційна), у якій раніше підтвердили коронавірус, також захворіло на COVID-19. Водночас в Україні коронавірусом заразилися понад 100 дітей.

Про це Скороход розповіла на своєму Telegram-каналі.

"11 день карантину - відчуваю себе добре. 12 повторний тест позитивний, хоча відчуваю себе нормально, але позитивний не тільки у мене, але і у малюка...у нього погане самопочуття, їдемо по швидкій в інфекційне відділення", - написала вона.

Також Скороход розповіла, що після того, як їй на кілька днів стало краще, на 15 день симптоми знову повернулися, температура 38, ломота в тілі, головний біль, слабкість. Вона припускає, що могла заразитися повторно.

"Підсумок: З суботнього вечора я з дитиною в інфекційній лікарні, так що, на жаль, усі в зоні ризику від немовлят до старих. Найстрашніше, коли хворіють діти. Бережіть себе, а їх ще більше!", - пише депутат.

За її словами, на 15 день від перших симптомів знову стало гірше, як на початку хвороби.

Також Скороход уточнила, що перебуває в державній лікарні.

Скріншот повідомлення Скороход АнниСкріншот повідомлення Скороход Анни

Як повідомляли Українські Новини, раніше Скороход розповіла про симптоми коронавірусу за днями і які приймає ліки.

Анна Скороход в лютому вперше стала мамою.

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