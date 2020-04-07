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07 квітня 2020, вівторок, 19:00 16
Силові структури 2020-04-07T19:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський змінив склад РНБО

Зеленський змінив склад РНБО

Надежда Комендантова
РНБО, Володимир Зеленський, Ігор Уманський, Сергій Марченко
РНБО Фото: Телеграф
РНБО Фото: Телеграф

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) міністра фінансів Сергія Марченка замість екс-міністра фінансів Ігоря Уманського, якого 30 березня Верховна Рада звільнила від виконання обов'язків.

Про це йдеться в указі Президента №133, передають Українські Новини.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Марченко Сергія Михайловича - міністра фінансів України", - йдеться в ньому.

Також указом глави держави зі складу РНБО виведений Уманський.

Крім того, Зеленський затвердив персональний склад ради Руслана Хомчака як головнокомандувача Збройних сил.

Як повідомляли Українські Новини, 24 березня Зеленський затвердив у складі РНБО генерального прокурора Ірину Венедиктова.

Тим часом, Уманський вважає головною причиною його звільнення бажання звільнити голів Державної податкової служби та Державної митної служби.

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