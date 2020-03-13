Зеленский изменил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который примет решение в пятницу насчет закрытия границ и авиасообщения с рядом стран, временно исполняющую обязанности директора Государственнного бюро расследований (ГБР) Ирину Венедиктову, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Игоря Уманского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил в его составе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Об этом говорится в указе №80, передают Українськi Новини.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, экс-министра финансов Оксану Маркарову, экс-генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, которая повлекла за собой отставку всего правительства.