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13 марта 2020, пятница, 13:43 4958
Политика 2020-03-13T13:43:12+02:00
Українські Новини
Зеленский изменил состав СНБО

Зеленский изменил состав СНБО

Надежда Комендантова
СНБО, Игорь Уманский, Дмитрий Кулеба, Заседание СНБО, Андрей Таран, Вадим Пристайко , Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова, Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский. Фото: Богдан Бортаков
Владимир Зеленский. Фото: Богдан Бортаков

Президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который примет решение в пятницу насчет закрытия границ и авиасообщения с рядом стран, временно исполняющую обязанности директора Государственнного бюро расследований (ГБР) Ирину Венедиктову, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Игоря Уманского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил в его составе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Об этом говорится в указе №80, передают Українськi Новини.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, экс-министра финансов Оксану Маркарову, экс-генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, которая повлекла за собой отставку всего правительства. 

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