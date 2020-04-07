Про те, як українці святкуватимуть Великдень на карантині, розкажуть до 12 квітня

Священний Синод Православної церкви України на поточному тижні, але не пізніше 11 квітня має намір визначити, як будуть здійснюватися богослужіння у Вербну неділю (12 квітня) і на Великдень (19 квітня), поки у країні діє карантин. Про це Українським Новинам повідомили в прес-центрі ПЦУ. "Про Вербному неділю і про Великдень ми зможемо говорити лише після рішень Синоду, який повинен зібратися на цьому тижні", - сказав отець Михайло. За його словами, поки рішення не прийнято, чи буде можливість у парафіян відвідати храми ПЦУ або богослужіння будуть вестися онлайн, а також як буде відбуватися освітлення пасок. Як повідомляли Українські Новини, 7 квітня Володимирський собор (Київський патріархат Української православної церкви, голова Патріарх Філарет) провів літургію на Благовіщення Пресвятої Богородиці у відкритому режимі. Крім того, там заявили про намір провести великодню службу у приміщенні храму, а освятити паску кожен парафіянин зможе персонально у священика.