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07 квітня 2020, вівторок, 18:14 17
Суспільство 2020-04-07T19:45:01+03:00
Українські Новини
Слідом за Чернівцями, Дніпро закриває місто для автомобілів з інших областей

Слідом за Чернівцями, Дніпро закриває місто для автомобілів з інших областей

Кира Молчанова
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Дніпро Дніпро міськрада мерія Фото: Дніпро Годину
Дніпро Дніпро міськрада мерія Фото: Дніпро Годину

Поки в Дніпропетровській області станом на ранок 7 квітня було 15 випадків захворювання на коронавірус, Дніпровська міська рада вирішила обмежити в'їзд у місто автомобілів з інших областей з 8 квітня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міськради, передають Українські Новини.

Відповідне рішення було прийнято спеціальною комісією з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру 7 квітня.

Так, заборона буде діяти на в'їзд в Дніпро транзитного транспорту і транспорту, що прибуває з інших регіонів України.

Вийнятком є в'їзд транспортних засобів, які причетні до життєзабезпечення населення міста, наприклад, доставка продовольчих товарів.

Зазначається, що обмеження діятимуть до кінця загальнодержавного карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів по всій країні.

Підкреслюється, що контролювати в'їзд автомобілів буде патрульна поліція, Національна гвардія і працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вони будуть перевіряти всі транспортні засоби, вимірювати температуру тіла у тих, хто в'їжджає в місто, а людей з підвищеною температурою госпіталізувати.

Як повідомляли Українські Новини, 21 березня мер Чернівців Олексій Каспрук розпорядився перекрити дороги на в'їзд і виїзд з міста через загрозу поширення коронавірусу.

Рятувальники встановили у Дніпропетровській області 65 наметів для обсервації 130 громадян на виїзді з регіону поблизу села Могильов.

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