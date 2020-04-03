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03 апреля 2020, пятница, 18:43 134
Общество 2020-04-03T18:51:06+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области людей на обсервацию будут селить в палатки

В Днепропетровской области людей на обсервацию будут селить в палатки

Ярина Вацяк
Днепропетровская область, Палатки, обсервация

Спасатели Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Днепропетровской области установили 65 палаток для обсервации 130 граждан на выезде из региона вблизи села Могилев в то время, как обсервация стала обязательной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

"В лагере могут быть размещены около 130 человек. В течение 2 дней спасатели обустроили лагерь из 65 палаток, приспособленных для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены", - говорится в нем.

Также на территории городка расположены 2 палатки для пребывания медицинского персонала.

Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.

К установлению городка привлечены две группы спасателей по 10 человек.

Палаточный городок. Фото: ГосЧСПалаточный городок. Фото: ГосЧС

Развертывание палаточного городка. Фото: ГосЧСРазвертывание палаточного городка. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, полиция составила 60 админпротоколов на сбежавших с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве.

После чего полиция заявила, что не будет возвращать обратно на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве сбежавших из гостиницы граждан.

 

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