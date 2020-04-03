В Днепропетровской области людей на обсервацию будут селить в палатки

Спасатели Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Днепропетровской области установили 65 палаток для обсервации 130 граждан на выезде из региона вблизи села Могилев в то время, как обсервация стала обязательной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини. "В лагере могут быть размещены около 130 человек. В течение 2 дней спасатели обустроили лагерь из 65 палаток, приспособленных для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены", - говорится в нем. Также на территории городка расположены 2 палатки для пребывания медицинского персонала. Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья. К установлению городка привлечены две группы спасателей по 10 человек. Палаточный городок. Фото: ГосЧС Развертывание палаточного городка. Фото: ГосЧС https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NS5BcVT1bFs" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, полиция составила 60 админпротоколов на сбежавших с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве. После чего полиция заявила, что не будет возвращать обратно на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве сбежавших из гостиницы граждан.