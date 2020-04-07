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07 квітня 2020, вівторок, 15:15 28
Фінанси 2020-04-07T19:45:04+03:00
Українські Новини
У березні міжнародні резерви істотно скоротилися

У березні міжнародні резерви істотно скоротилися

Ярина Вацяк
Курс валют, Міжнародні резерви, економіка України, макроекономіка
Економіка. Фото: pixabay.com
Економіка. Фото: pixabay.com

Після того, як у лютому міжнародні резерви зросли на 1,3% до $26,6 млрд, у березні міжнародні резерви скоротилися на 7,8% і на 1 квітня 2020 року склали 24,924 млрд доларів (в еквіваленті). Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зменшення міжнародних резервів протягом березня було обумовлено, насамперед, значними обсягами валютних інтервенцій Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних курсових коливань за ажіотажного попиту на валюту з боку бізнесу і населення.

У березні обсяг валютних надходжень від експорту зберігався на стабільному рівні, однак попит на валюту з боку бізнесу і населення значно зріс через ажіотаж навколо поширення коронавіруса в Україні і в світі.

Для згладжування надмірних курсових коливань і недопущення погіршення девальваційних та інфляційних очікувань Національний банк зберігав активну присутність на міжбанківському валютному ринку.

Чистий продаж валюти Національним банком у березні досягла 2 189,6 млн доларів.

Ці інтервенції дозволили задовольнити попит бізнесу і громадян.

В кінці місяця ситуація на валютному ринку нормалізувалася, а Національний банк навіть повернувся до інтервенцій з купівлі валюти.

На обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті в загальному було направлено 1 124,3 млн доларів (в еквіваленті).

З них 536,7 млн доларів сплачено за облігаціями зовнішньої державної позики (ОВДП), 409,3 млн доларів - за зобов'язаннями уряду України і Національного банку україни на користь Міжнародного валютного фонду.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня, Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені макропоказники на 2020 рік значно гірші раніше озвучених прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем.

Шмигаль 30 березня в telegram-каналі повідомив, що за підсумком 2020 року прогнозується падіння ВВП до 3,9% замість очікуваного зростання на 3,7%.

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