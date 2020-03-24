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24 березня 2020, вівторок, 09:09 42 Документ
Президент 2020-03-24T11:15:02+02:00
Українські Новини
Стало відомо з якими олігархами зустрічався Зеленський після введення карантину

Стало відомо з якими олігархами зустрічався Зеленський після введення карантину

Павло Твердохліб
Медицина, Володимир Зеленський, Офіс Президента України, Олігархи, Коронавірус
Зустріч з бізнесом у Зеленського. Фото: Офіс президента
Зустріч з бізнесом у Зеленського. Фото: Офіс президента

В Офісі Президента України не стали робити таємниці зі складу учасників зустрічі Глави держави з представниками великого українського бізнесу, яка відбулася 16 березня в Києві. Про склад учасників Українським Новинам стало відомо з відповіді на інформаційний запит до адміністрації Володимира Зеленського.

Як повідомляло агентство, увечері 16 березня журналісти помітили в районі "президентського кварталу" на вулиці Банковій переміщення цілого ряду автомобілів, якими раніше користувалися провідні керівники вітчизняних ділових кіл.

Пізніше стало офіційно відомо, що Зеленський провів зустріч з великим бізнесом для допомоги під час боротьби з поширенням коронавірусу.

"Українці мають відчувати себе захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз", - процитували в Офісі Президента слова Зеленського. І як повідомлялося, бізнесмени погодилися з пропозиціями президента і пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі.

У відповіді ж на запит Українських Новин з ОП повідомили, що всього з боку великого бізнесу до розмови було запрошено 16 олігархів.

 

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня в Україну була доставлена ​​партія тестів на коронавірус і апарати ШВЛ з Китаю. Закупівля даних витратних матеріалів і обладнання була проведена після домовленості Президента України та представників великого вітчизняного бізнесу.

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