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02 сентября 2019, понедельник, 14:15 14
Кабмин 2019-09-02T14:22:12+03:00
Українські Новини
Использование бумаг между госорганами Кабмин хочет запретить с октября

Использование бумаг между госорганами Кабмин хочет запретить с октября

Ноутбук Фото pixabay.com
Ноутбук Фото pixabay.com

Кабинет Министров намерен отказаться от бумажного документооборота с 1 октября 2019 года.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на встрече Президента Владимира Зеленского с руководством Кабмина и Верховной Рады в понедельник, передают Українські Новини.

"Также с 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного оборота. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумагами. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед министром Кабинета Министров. Я оцениваю выполнение этой задачи как реалистичную", - сказал он.

Премьер также отметил, что правительство намерено до конца 2019 года провести инвентаризацию в части бумажного документооборота в стране и по ее результатам подготовить план цифровизации Украины в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ввел документирования деятельности правительства в электронной форме с 2018 года. 

Тем временем Кабинет министров ставит целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет.

В свою очередь Зеленский поручил провести кадровую перезагрузку в "Укравтодоре" и ряде органов госвласти до 2020.

 

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