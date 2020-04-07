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07 квітня 2020, вівторок, 13:28 19
Силові структури 2020-04-07T13:29:36+03:00
Українські Новини
САП повернула в ДБР справу про зловживання Порошенка

САП повернула в ДБР справу про зловживання Порошенка

Валерия Драгомирова
САП, зловживання владою, ДБР, Порошенко Петро
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенка
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала в Держбюро розслідувань справу про зловживання колишнього президента Петра Порошенка, яку раніше було передано в Національне антикорупційне бюро Офісом генпрокурора.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в САП.

"Повернули в ГБР 24 березня", - сказав він.

За його словами, справу передали в ДБР, так як вона непідслідча органам САП і НАБУ.

Раніше в Офіс генпрокурора надійшов проєкт підозри стосовно Порошенка щодо призначення членів Вищої ради правосуддя та Сергія Семочка в Службу зовнішньої розвідки.

ДБР інкримінувало Порошенку узурпацію влади і зловживання владою. Цю справу було передано в бюро.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Ірина Венедиктова не отримувала від Державного бюро розслідувань проєкт підозри колишньому президенту Петру Порошенку.

Раніше ДБР допитало Порошенка про призначення Гройсмана прем'єром.

Тим часом НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича.

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