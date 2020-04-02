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02 апреля 2020, четверг, 15:05 577
Судебная власть 2020-04-02T15:25:14+03:00
Українські Новини
Дело о злоупотреблениях Порошенко перед отставкой Рябошапка передал в НАБУ. Экс-генпрокурор отрицает

Дело о злоупотреблениях Порошенко перед отставкой Рябошапка передал в НАБУ. Экс-генпрокурор отрицает

Ярина Вацяк
НАБУ, Руслан Рябошапка, Петр Порошенко, Дело против Порошенко
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенко
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенко

Офис генерального прокурора передал дело о злоупотреблениях бывшего Президента Петра Порошенко в Национальное антикоррупционное бюро, в то время, как НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Перед отставкой генпрокурор Руслан Рябошапка объединил два дела в отношении Порошенко и передал в НАБУ", - сказал собеседник.

По его словам, Рябошапка передал дело в НАБУ в последние дни пребывания на должности.

При этом в комментарии Українським Новинам Рябошапка сообщил, что это неправда.

Он отметил, что в Офис генпрокурора поступил проект подозрения в отношении Порошенко относительно назначения членов Высшего совета правосудия и Сергея Семочко в Службу внешней разведки.

ГБР инкриминировало Порошенко узурпацию власти и злоупотребление властью.

Рябошапка отметил, что поскольку ст. 364 Уголовного кодекса - подследственность НАБУ, дело и было передано в бюро.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером.

Также Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы.

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