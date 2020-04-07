У Південній Кореї віруючі проводять богослужіння на парковці у власних автомобілях

В той час, як Північна Корея заявила про відсутність коронавірусу в країні, в Південній Кореї через високу смертність від інфекції від COVID-19 віряни почали проводити масштабні богослужіння під відкритим небом при одній умові: щоб не порушити карантин, вони залишаються в своїх автомобілях, а проповідь розповідають через гучномовець. Про це зазначається в новинах "Спецкор" на 2+2.

Наголошується, що службу проводять під відкритим небом на парковці, яка розташована перед церквою. Пастор церкви читає проповідь через гучномовець.

Кількість паркувальних місць обмежена, тому для членів церкви та всіх бажаючих доступна онлайн-трансляція в інтернеті.

Карантинні заходи під час релігійних служб влада посилила після спалаху хвороби в одній з сект. Її прихильники не повідомили лікарям про перших інфікованих і вірус розповсюдився по всій громаді.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила, що світові не вистачає 6 мільйонів медсестер.

Крім того, з сьогоднішнього дня Чехія знімає карантинні обмеження.