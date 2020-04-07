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  • У Південній Кореї віруючі проводять богослужіння на парковці у власних автомобілях
07 квітня 2020, вівторок, 13:05 8
Світ 2020-04-07T13:45:02+03:00
Українські Новини
У Південній Кореї віруючі проводять богослужіння на парковці у власних автомобілях

У Південній Кореї віруючі проводять богослужіння на парковці у власних автомобілях

Елизавета Кесельман
Карантин, Служба, Південна Корея, Обмеження
Молитва. Фото: pixabay
Молитва. Фото: pixabay

В той час, як Північна Корея заявила про відсутність коронавірусу в країні, в Південній Кореї через високу смертність від інфекції від COVID-19 віряни почали проводити масштабні богослужіння під відкритим небом при одній умові: щоб не порушити карантин, вони залишаються в своїх автомобілях, а проповідь розповідають через гучномовець. Про це зазначається в новинах "Спецкор" на 2+2.

Наголошується, що службу проводять під відкритим небом на парковці, яка розташована перед церквою. Пастор церкви читає проповідь через гучномовець.

Кількість паркувальних місць обмежена, тому для членів церкви та всіх бажаючих доступна онлайн-трансляція в інтернеті.

Карантинні заходи під час релігійних служб влада посилила після спалаху хвороби в одній з сект. Її прихильники не повідомили лікарям про перших інфікованих і вірус розповсюдився по всій громаді.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила, що світові не вистачає 6 мільйонів медсестер.

Крім того, з сьогоднішнього дня Чехія знімає карантинні обмеження.

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