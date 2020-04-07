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07 квітня 2020, вівторок, 12:04 17 Інфографіка
Суспільство 2020-04-07T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві за добу захворіли четверо дітей і ще один медик. Всього 279 інфікованих

У Києві за добу захворіли четверо дітей і ще один медик. Всього 279 інфікованих

Анна Рудык
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Смерть від коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У Києві кількість випадків коронавірусу зросла до 279 осіб. Про це під час брифінгу сьогодні, 7 квітня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За добу кількість інфікованих збільшилася на 12 осіб, з них четверо дітей, один медик, один випадок за минулу добу летальний.

Всього в столиці вже 279 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли ще три жінки у віці від 34 до 41 року і дві дівчинки, їм по три роки, а також п'ятеро чоловіків від 31 до 67 років, два хлопчика 6 і 15 років.

"Один чоловік у віці 36 років помер, за його життя майже два тижні лікарі боролися Олександрівської лікарні", - зазначив Кличко.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 7 квітня, в Україні 1462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.

Також в Олександрівській клінічній лікарні Києва помер ще один з пацієнтів з діагнозом коронавірус.

Тим часом у Збройних силах зафіксована перша смерть від коронавірусу, кількість хворих збільшилася на 1 до 4.

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