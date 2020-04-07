Виробник квасу тепер випускає дезінфектори

В той час, як "Укрспирт" буде виробляти сировину для антисептиків до травня, ТОВ "Квас Беверіджиз" (Запоріжжя), що входить у групу компаній "Асканія", розпочав виробництво дезінфікуючі засоби.

Про це йдеться в повідомленні групи, передають Українські Новини.

"Запорізький завод по виробництву напоїв "Квас Беверіджиз" адаптував виробничі потужності і почав виготовляти дезінфікуючі засоби", - сказано в ньому.

Дезінфектори отримані методом технології електрохімічної активації, завдяки якій вони мають біоцидним (таким, що призначений для боротьби з шкідливими організмами) дією.

Зазначається, що першу партію дезінфекторів компанія має намір передати медичним установам Запоріжжя.

Згідно з повідомленням, для виготовлення та розливу професійних дезінфекторів підприємству знадобилося 2 тижні.

"Квас Беверіджиз" є одним з найбільших в Україні виробників квасу (ТМ "Ярило") із зернової сировини з повним циклом виробництва, а також випускає сидри (ТМ GardenZ) і лимонад (поставляються в кегах).

Як повідомляли Українські Новини, в аптеки Києва почали завозити антисептики, необхідні для особистої гігієни.

Раніше правоохоронці виявили підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків.