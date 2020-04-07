Герус розраховує, що Рада призначить міністра енергетики цього тижня

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розраховує на призначення міністра енергетики та захисту навколишнього середовища на засіданні парламенту 9-10 квітня.

Про це він сказав під час ток-шоу "Свобода слова на телеканалі ICTV", передають Українські Новини.

"У нас планується засідання Верховної Ради у четвер-п'ятницю, я сподіваюся, що буде винесена кандидатура і парламент зможе затвердити кандидатуру міністра енергетики і екології. Йдуть переговори, йде відбір кандидатів, є кілька кандидатів, подивимося ближче до четверга-п'ятниці", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Герус заявляв, що доандидат в міністри енергетики Буславець допомогла впровадити формулу "Роттердам +".

Також у розслідуванні видання "Наші гроші" повідомляли, що кандидат на посаду міністра енергетики "просувала" в Кабміні знижку на газ для Ахметова.

Тим часом Верховна Рада має намір провести позачергове пленарне засідання для розгляду змін до державного бюджету на 2020 рік 9 або 10 квітня.