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07 квітня 2020, вівторок, 11:13 12
Верховна Рада і партії 2020-04-07T12:15:02+03:00
Українські Новини
Герус розраховує, що Рада призначить міністра енергетики цього тижня

Герус розраховує, що Рада призначить міністра енергетики цього тижня

Анна Рудык
Кабмін, Верховна Рада, Андрій Герус, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища
Андрій Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus
Андрій Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розраховує на призначення міністра енергетики та захисту навколишнього середовища на засіданні парламенту 9-10 квітня.

Про це він сказав під час ток-шоу "Свобода слова на телеканалі ICTV", передають Українські Новини.

"У нас планується засідання Верховної Ради у четвер-п'ятницю, я сподіваюся, що буде винесена кандидатура і парламент зможе затвердити кандидатуру міністра енергетики і екології. Йдуть переговори, йде відбір кандидатів, є кілька кандидатів, подивимося ближче до четверга-п'ятниці", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Герус заявляв, що доандидат в міністри енергетики Буславець допомогла впровадити формулу "Роттердам +".

Також у розслідуванні видання "Наші гроші" повідомляли, що кандидат на посаду міністра енергетики "просувала" в Кабміні знижку на газ для Ахметова.

Тим часом Верховна Рада має намір провести позачергове пленарне засідання для розгляду змін до державного бюджету на 2020 рік 9 або 10 квітня.

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