Кандидат в министры энергетики Буславец помогла внедрить формулу "Роттердам +", - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что основной кандидат на должность министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец была главой департамента энергетических рынков Минэнерго, который согласовал внедрение формулы "Роттердам +".

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Весной 2016 года в Украине ввели новый порядок расчета цены электроэнергии. В народе он получил название "Роттердам +". Этот порядок разрабатывало тогдашнее НКРЭКУ (Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг), а согласовало его Минэнерго. В Минэнерго его сначала согласовывал профильный департамент. Возглавляла тогда этот профильный департамент сегодняшняя кандидат на министра энергетики Буславец", - написал Герус.

Также он добавил, что на голосовании по назначению Буславец министром энергетики он не будет поддерживать ее кандидатуру.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский считает своей заслугой отмену "Роттердам+", хотя это сделала Рада за 2 года до его президентства.

Также спецпошлина 65% на уголь из России вынудит потребителей покупать уголь у ДТЭК по завышенной цене.