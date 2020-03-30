подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Кандидат в министры энергетики Буславец помогла внедрить формулу "Роттердам +", - Герус
30 марта 2020, понедельник, 10:34 395
Экономика 2020-03-30T10:35:04+03:00
Українські Новини
Кандидат в министры энергетики Буславец помогла внедрить формулу "Роттердам +", - Герус

Кандидат в министры энергетики Буславец помогла внедрить формулу "Роттердам +", - Герус

Григорий Яковенко
Роттердам+, Андрей Герус, Ольга Буславец, Минэкоэнерго
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что основной кандидат на должность министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец была главой департамента энергетических рынков Минэнерго, который согласовал внедрение формулы "Роттердам +".

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Весной 2016 года в Украине ввели новый порядок расчета цены электроэнергии. В народе он получил название "Роттердам +". Этот порядок разрабатывало тогдашнее НКРЭКУ (Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг), а согласовало его Минэнерго. В Минэнерго его сначала согласовывал профильный департамент. Возглавляла тогда этот профильный департамент сегодняшняя кандидат на министра энергетики Буславец", - написал Герус.

Также он добавил, что на голосовании по назначению Буславец министром энергетики он не будет поддерживать ее кандидатуру.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский считает своей заслугой отмену "Роттердам+", хотя это сделала Рада за 2 года до его президентства.

Также спецпошлина 65% на уголь из России вынудит потребителей покупать уголь у ДТЭК по завышенной цене.

Больше новостей о: Роттердам+ Андрей Герус Ольга Буславец Минэкоэнерго

Падение ВВП и рост инфляции: Кабмин ухудшил прогноз макропоказателей
Сегодня Рада проведет внеочередное заседание: повестка дня
Новости
Министром здравоохранения вместо Емца хотят назначить Степанова: что о нем известно 10:55
Сергей Марченко. Фото: apostrophe
Кто такой Марченко, которого хотят назначить министром финансов вместо Уманского 10:55
Рубль резко обвалился. Курс российской нацвалюты на 30 марта 10:54
Кандидат в министры энергетики Буславец помогла внедрить формулу "Роттердам +", - Герус 10:34
Доллар рухнул после выходных. Курс валют на 30 марта 10:30
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
Бойко рассказал, как правительство снизило зарплату инфекционистам в зоне эпидемии 14:35
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Наев снова стал командующим ООС 14:08
Украинских военных придется задействовать для противодействия COVID-19 уже в ближайшие недели, - Смешко 17:20
больше новостей
Коронавирусом заразились больше 700 тыс. человек. Данные на 30 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok