В Україні можуть розгорнути тимчасові госпіталі для розміщення хворих на коронавірус

В Україні з кожним днем зростає кількість заражених коронавірусом людей. Міністерство охорони здоров'я має намір врегулювати розміщення хворих коронавірусом у тимчасових госпіталях.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Зараз проходить узгодження наказ МОЗ про рекомендації щодо розгортання тимчасових госпіталів для розміщення хворих з коронавірусною хворобою. Наші пропозиції - розгортати ці шпиталі для тих, у кого буде легкий перебіг хвороби, але не буде можливості ізолюватися на дому", - сказав він.

Також Ляшко повідомив, що при всіх медичних закладах, які визначені як лікарні "першої хвилі", вже розгорнуті намети для санітарної сортування пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу, проте працюють вони ще не скрізь.

"Є лікарні, в яких ще немає випадків коронавірусної хвороби, тому вони не залучають ці наметові містечка", - пояснив заступник міністра.

Як повідомляли Українські Новини, 691 хворий коронавирусной інфекцією, з яких 34 дитини, за станом на 09:00 вівторка госпіталізовані, решта отримують амбулаторне лікування.

Також у світі короличество заражених коронавірусом перевищила 1,3 мільйона.