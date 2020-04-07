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07 квітня 2020, вівторок, 11:06 15
Медицина 2020-04-07T12:00:04+03:00
Українські Новини
В Україні коронавірусом заразилися понад 100 дітей, 34 з них — госпіталізовані

В Україні коронавірусом заразилися понад 100 дітей, 34 з них — госпіталізовані

Елена Новикова
Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус у дитини
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні за станом на 9:00 7 квітня зафіксовано 1462 випадку зараження коронавірусом, з них 691 хворий коронавірусною інфекцією, з яких 34 дитини, станом на 09:00 вівторка госпіталізовані, решта отримують амбулаторне лікування.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Зараз в закладах охорони здоров'я з діагнозом COVID-19 знаходиться 691 особа, з них 34 дитини. На апараті штучної вентиляції легень знаходяться 30 осіб. Інші хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні", - сказав він.

При цьому за весь період поширення коронавірусу їм захворіло 104 дитини.

За словами Ляшка, 6 квітня виявлено 521 осіб, з них 41 дитина, з підозрою на COVID-19.

З 143 зареєстрованих 6 квітня випадків коронавірусної хвороби 9 випадків зареєстровані у дітей та 32 випадки - у медпрацівників.

"З 143 осіб у лікарні було госпіталізовано 35 осіб, з них 2 дітей та 1 медичний працівник. На апараті штучної вентиляції легенів зараз знаходитися з цих 35 осіб, які були госпіталізовані 7 людей. Ми можемо сказати, що з 143 випадків 7 - в критичному стані", - повідомив Ляшко.

За минулу добу зареєстровано 7 летальних випадків, померлим було від 42 до 70 років.

"Маємо випадок по Києву, який стався в Олександрівській лікарні. Він ще не потрапив в статистику за минулу добу, ми його будемо розглядати окремо", - зазначив заступник міністра.

Він підкреслив, що у всіх померлих за минулу добу були супутні захворювання.

Показник захворюваності коронавірусною інфекцією на поточний момент становить 3,5 на 1000 осіб, показник летальності - 3,1%.

 

Як повідомляли Українські Новини, медпрацівники показали, як беруть зразки для тесту на коронавірус COVID-19.

коронавірусом в світі заразилося більше 1,3 млн осіб.

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