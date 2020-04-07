Медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19

С ростом числа заразившихся коронавирусом Минздрав заявил, что будет оповещать о статистике по COVID-19 только раз в сутки. Медикам же напомнили, как правильно отбирать, сохранять и транспортировать образцы для тестирования на коронавирус. Инструкция и видео опубликовал Центр общественного здоровья Украины. Так, материал для исследования отбирают медицинские работники или представители мобильных медицинских бригад, которые должны быть в средствах индивидуальной защиты (СИЗ). Если берут несколько образцов подряд, между пациентами нужно изменить перчатки и гигиенично обработать руки. Ни в коем случае нельзя использовать тот же тампон для отбора образца из зева (отдел ротовой полости) и носа. Как берут образец для тестирования на новую коронавирусную инфекцию, смотрите в видео. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=efHKM9lZvKY" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, детский врач Евгений Комаровский рассказал, какие бывают медицинские маски и почему так важно их носить. Ранее Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса. А жо этого — при каких симптомах коронавируса нужно срочно обращаться в больницу.