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07 апреля 2020, вторник, 06:32 726
Общество 2020-04-07T06:35:31+03:00
Українські Новини
Медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19

Медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19

Кира Молчанова
МОЗ, коронавирус в Украине, Центр общественного здоровья, Тест на коронавирус
Как берут анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України
Как берут анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України

С ростом числа заразившихся коронавирусом Минздрав заявил, что будет оповещать о статистике по COVID-19 только раз в сутки. Медикам же напомнили, как правильно отбирать, сохранять и транспортировать образцы для тестирования на коронавирус.

Инструкция и видео опубликовал Центр общественного здоровья Украины.

Так, материал для исследования отбирают медицинские работники или представители мобильных медицинских бригад, которые должны быть в средствах индивидуальной защиты (СИЗ).

Если берут несколько образцов подряд, между пациентами нужно изменить перчатки и гигиенично обработать руки.

Ни в коем случае нельзя использовать тот же тампон для отбора образца из зева (отдел ротовой полости) и носа.

Как берут образец для тестирования на новую коронавирусную инфекцию, смотрите в видео.

Как сообщали Українські Новини, детский врач Евгений Комаровский рассказал, какие бывают медицинские маски и почему так важно их носить.

Ранее Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса.

А жо этого — при каких симптомах коронавируса нужно срочно обращаться в больницу.

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