У Чорнобильській зоні четвертий день гасять лісову пожежу. Масштаби пожежі показали на відео

Станом на 07:00 7 квітня в Зоні відчуження продовжують гасити лісову пожежу, яка розпочалася ще 4 квітня. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

"На території Котовського лісництва Зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення спостерігається пожежа трав'яного настилу та лісової підстилки між смт Поліське і с. Володимирівка (10, 16 квартал) на площі близько 6,5 га і поблизу с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площі близько 4 га Ситуація повністю контролюється", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 120 чол. та 29 од. техніки, у тому числі від ДСНС 54 чол. о/с та 10 од. техніки, з них один вертоліт Мі-8, яким 6 квітня здійснено 19 скидів – 38 т. води, всього з початку робіт авіацією ДСНС здійснено 61 скид - 174 т. води. На сьогодні час вертольотами ДСНС проводиться повітряна розвідка.



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