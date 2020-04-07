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07 квітня 2020, вівторок, 09:37 26
Силові структури 2020-04-07T12:00:05+03:00
Українські Новини
У Чорнобильській зоні четвертий день гасять лісову пожежу. Масштаби пожежі показали на відео

У Чорнобильській зоні четвертий день гасять лісову пожежу. Масштаби пожежі показали на відео

Валерия Драгомирова
пожежа, дснс, Чорнобильська зона

Станом на 07:00 7 квітня в Зоні відчуження продовжують гасити лісову пожежу, яка розпочалася ще 4 квітня. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

"На території Котовського лісництва Зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення спостерігається пожежа трав'яного настилу та лісової підстилки між смт Поліське і с. Володимирівка (10, 16 квартал) на площі близько 6,5 га і поблизу с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площі близько 4 га Ситуація повністю контролюється", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено  120 чол. та 29 од. техніки, у тому числі від ДСНС 54 чол. о/с та 10 од. техніки, з них один вертоліт Мі-8, яким 6 квітня здійснено 19 скидів – 38 т. води, всього з початку робіт авіацією ДСНС здійснено 61 скид - 174 т. води. На сьогодні час вертольотами ДСНС проводиться повітряна розвідка.


Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У Чорнобильському біосферному заповіднику показали скільки згоріло лісу.



Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальну справу через пожежі в Чорнобильській зоні.

Також правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.

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У Чорнобильській зоні четвертий день гасять лісову пожежу. Масштаби пожежі показали на відео
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