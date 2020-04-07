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07 квітня 2020, вівторок, 08:40 10
Світ 2020-04-07T08:41:56+03:00
Українські Новини
У всьому світі на коронавірус захворіли понад 1,3 млн осіб. Дані на 7 квітня

У всьому світі на коронавірус захворіли понад 1,3 млн осіб. Дані на 7 квітня

Валерия Драгомирова
Розповсюдження вірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Поширення коронавіруса. Карта: gisanddata.maps.arcgis.com
Поширення коронавіруса. Карта: gisanddata.maps.arcgis.com

У той час, як в Україні вже 1319хворих на коронавірус, у світі кількість інфікованих Covid-19 складає 1 347 892 осіб.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Так, згідно з даними, станом на ранок 7 квітня загинули від вірусу 74 808 осіб, вилікувались – 284 802.

На першому місці по захворюваності пзнаходиться США, де коронавірусом заразилися 368 241 людей, загинуло – 10 986. Зазначимо, що за добу зафіксовано 30 621 нових випадків захворювання в країні.

На другому місці знаходиться Іспанія. Тут заразилися 136 675 осіб (за добу 5 029) і загинули 13 341 осіб.

На третьому місці Італія. Тут коронавірусом заразилися 132 547 осіб (3 599 за добу), всього в країні 16 523 летальних випадків.

На четвертому місці опинилася Німеччина. У країні 103 375 заражених (3 252 за добу), загинули 1 810 осіб.

Франція випередила Китай за кількістю хворих і опинилася на п'ятому місці. Коронавірусом заразилися 98 984 осіб ( за добу 5 204), померли 8 926.

Як повідомляли Українські Новини, медики показали, як беруть зразки для тесту на COVID-19.

Раніше в Іспанії зафіксували найнижчу кількість захворювань на коронавірус за два тижні.

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