В УПЦ не підтвердили чотири випадки коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі

Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря) Української православної церкви в канонічній єдності з Московським патріархатом заявляє, що йому нічого невідомо про випадки коронавірусу в Києво-Печерській лаврі.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Про це (випадки коронавірусу в лаврі) УПЦ не заявляла", - сказав він.

За його словами, представники лаври, як і всі інші, хворіють на респіраторні захворювання, проте повідомив, що йому нічого невідомо про випадки коронавірусу в лаврі.

"У мене такої інформації немає", - підсумував Климент.

Також він повідомив, що настоятель Києво-Печерської лаври (Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) Павло відчуває себе нормально і здав аналізи на коронавірус.

"Я з ним розмовляв недавно і почуває себе нормально. Він здав аналізи (на коронавірус)", - сказав Климент.

За його словами, поки немає позитивного результату на коронавірус.

Климент не уточнив, де на даний момент знаходиться настоятель Лаври і чи він проводить богослужіння.

Як повідомляли Українські Новини, 5 квітня Києво-Печерську Лавру закрили на карантин.

Також Києво-Печерська Лавра буде проводити богослужіння в закритому режимі.