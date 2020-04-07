В УПЦ не підтвердили чотири випадки коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі

Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря) Української православної церкви в канонічній єдності з Московським патріархатом заявляє, що йому нічого невідомо про випадки коронавірусу в Києво-Печерській лаврі. Про це він повідомив Українським Новинам. "Про це (випадки коронавірусу в лаврі) УПЦ не заявляла", - сказав він. За його словами, представники лаври, як і всі інші, хворіють на респіраторні захворювання, проте повідомив, що йому нічого невідомо про випадки коронавірусу в лаврі. "У мене такої інформації немає", - підсумував Климент. Також він повідомив, що настоятель Києво-Печерської лаври (Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) Павло відчуває себе нормально і здав аналізи на коронавірус. "Я з ним розмовляв недавно і почуває себе нормально. Він здав аналізи (на коронавірус)", - сказав Климент. За його словами, поки немає позитивного результату на коронавірус. Климент не уточнив, де на даний момент знаходиться настоятель Лаври і чи він проводить богослужіння. Як повідомляли Українські Новини, 5 квітня Києво-Печерську Лавру закрили на карантин. Також Києво-Печерська Лавра буде проводити богослужіння в закритому режимі.