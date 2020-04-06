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06 квітня 2020, понеділок, 21:42 21
Медицина 2020-04-06T21:56:19+03:00
Українські Новини
Не пив, не курив, займався спортом: в Олександрівській лікарні від коронавірусу помер молодий чоловік

Не пив, не курив, займався спортом: в Олександрівській лікарні від коронавірусу помер молодий чоловік

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Смерть від коронавірусу
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Сьогодні, 6 квітня, в Олександрівській лікарні в Києві помер 36-річний житель Дніпра, у якого діагностували коронавірус COVID-19 після того, як у київській лікарні №9 підтвердили першу в столиці смерть від коронавірусу.

Про це повідомив Костянтин Голубцов в соціальній мережі Facebook.

В коментарях знайомі пишуть, що чоловік займався спортом і не скаржився на здоров'я, про хронічні захворювання також ніхто не знав.

Також знайомі кажуть, що ще 1 березня він грав у волейбол, а після цього кілька тижнів боровся з хворобою.

"Першого березня грали у волейбол, а сьогодні Максим (не пив, не курив, займався спортом) пішов в інший світ. Останні кілька тижнів боровся з коронавірусом в Олександрівській лікарні. Земля пухом. Макс, добрий і світлий наш Чоловік", - написав Голубцов.

Тим часом у МОЗ нагадали алгоритм дій і номери телефонів, куди варто звертатися з симптомами коронавірусу.

Алгоритм дій при Covid-19Алгоритм дій при Covid-19

Номери телефонів для звернень для консультаційНомери телефонів для звернень для консультацій

Як повідомляли Українські Новини, в світі коронавірусом заразилися понад 1,2 млн осіб.

Тим часом, від коронавірусу в Україні за добу померли 6 осіб.

 

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