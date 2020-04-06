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06 квітня 2020, понеділок, 21:13 19
Суспільство 2020-04-06T22:01:07+03:00
Українські Новини
У Києві від коронавірусу помер 72-річний працівник "Укроборонпрому"

У Києві від коронавірусу помер 72-річний працівник "Укроборонпрому"

Елена Новикова
Укроборонпром, Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як у Києві зареєстрували 267 інфікованих коронавірусом осіб, в одній зі столичних лікарень від коронавірусу помер працівник філії київського науково-дослідного підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром". Про це йдеться в повідомленні пресслужби підприємства.

Повідомляється, що чоловік знаходився в одній з київських лікарень у важкому стані. Йому було 72 роки, а він працював токарем на підприємстві майже все життя - з 1975 року.

Також уточнюється, що станом на 6 квітня 2020 інших випадків на підприємствах Концерну не виявлено.

"Це - перший і поки єдиний випадок захворювання та смерті від коронавірусної інфекції в державних оборонних підприємствах зі складу "Укроборонпром"", - йдеться в собщении.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом збільшилася на 68 до 1 319, кількість померлих від захворювання - на 6 чоловік до 38 порівняно з попередньою добою (станом на 6 квітня 9:00).

Раніше повідомлялося про те, в яких районах Київської області є хворі на коронавірус.

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