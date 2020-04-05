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05 апреля 2020, воскресенье, 23:18 543
Медицина 2020-04-05T23:18:15+03:00
Українські Новини
Обуховский район лидирует. В каких районах Киевской области есть больные коронавирусом

Обуховский район лидирует. В каких районах Киевской области есть больные коронавирусом

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области

В то время, как в Киеве за сутки зафиксирован 31 новый случай коронавируса, 1 летальный, наибольшее количество заболевших коронавирусом жителей Киевской области находятся в Обуховском районе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 5 апреля официально подтверждены 88 случаев заболевания коронавирусом. В том числе 5 детей (3 из пгт. Козин, 1 из с. Лесники, 1 из г. Борисполь)", - сказано в нем.

Из них 30 - в Обуховском районе: Козине, Романкове, Украинке, Обухове.

19 больных находятся в Киево-Святошинском районе: Вишневом, Боярке, Лесниках, Гатном, Дмитровке, Софиевской Борщаговке, Тарасовке, Крюковщине, Свято-Петровском.

7 случаев зафиксированы в Борисполе, 5 - в Буче, 4 - в Вышгороде, 4 - в Белой Церкви, 3 - в Броварах, 3 - в Ирпене, по 2 - в Рославичах и Масловке, по 1 - в Фастове, Ворзеле, Гостомеле, Коцюбинском, Гнедине, Фурсах, Зазимье, Ставище, Мостыще.

Из них на стационарном лечении находятся 32 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 56.

Выздоровели - 4, умерли - 5.

Подозрение на заражение имеют 367 человек.

Установлено медицинское наблюдение за 1 066 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине уже 1308 случаев коронавируса. Погибли 37 человек

Тем временем, всем водителям и пассажирам при въезде в Киев будут мерить температуру.

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