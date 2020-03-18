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  • "Укрспирт" запустил дополнительные заводы из-за повышенного спроса на медицинский спирт
18 марта 2020, среда, 16:57 92
Политика 2020-03-18T16:58:09+02:00
Українські Новини
"Укрспирт" запустил дополнительные заводы из-за повышенного спроса на медицинский спирт

"Укрспирт" запустил дополнительные заводы из-за повышенного спроса на медицинский спирт

Валерия Драгомирова
Карантин, Укрспирт, Повышенный спрос, Медицинский спирт
Спиртзавод.
Спиртзавод.

В то время, как в магазинах повышенный спрос на некоторые продукты, государственное предприятие "Укрспирт" запустило в работу еще 4 завода в связи с повышенным спросом на медицинский спирт. 

Об этом говорится в сообщении ГП, передают Українськi Новини.

"В целом в производственном плане на март была предусмотрена работа 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще 4 завода", - сказано в нем.

По словам исполняющего обязанности директора "Укрспирта" Сергея Блескуна, предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы.

При этом ГП готово и в дальнейшем увеличивать объемы производства.

Наряду с этим на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим, для всех работников закуплены маски, а часть аппарата управления переведена на дистанционную работу.

Как сообщали Українськi Новини, в части киевских аптечных сетей отсутствуют медицинские маски и антисептики.

Кроме того, как сделать спиртосодержащий антисептик для рук. Рекомедации Всемирной организации здравоохранения.


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